J1の第8節が各地で行われた明治安田J1百年構想リーグ第8節の試合が3月21、22日に行われた。EASTでは鹿島アントラーズが勝利を収めて首位を独走する一方、WESTでは上位陣が激しく入れ替わり、京都サンガF.C.が首位に立った。EASTの首位・鹿島はジェフユナイテッド千葉に2-1で勝利し、1位を快走。2位のFC東京は東京ヴェルディと0-0で引き分け、PK戦の末に敗れたものの2位をキープした。3位のFC町田ゼルビアは浦和レッズに2-1で勝