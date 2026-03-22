◆オープン戦巨人２―６楽天（２２日・東京ドーム）巨人のブライアン・マタ投手が６回から登板。４回５６球１安打無失点、６奪三振と好投した。速球は１５６キロを計測するなど１５５キロ前後の力強い球を連発。課題の制球面でも安定感を披露した。１軍の外国人登録枠は５でベンチ入りは４人まで。野手はキャベッジ、ダルベックが当確な状況だ。投手は開幕２戦目にハワードが先発予定。ウィットリーも先発として開幕ローテ