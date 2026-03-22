◆競泳▽日本選手権最終日（２２日、東京アクアティクスセンター）大会最終日は２つの日本新記録が誕生した。女子８００メートル自由形の梶本一花（枚方ＳＳ）が８分２３秒１１で優勝。２００４年に山田沙知子が記録した８分２３秒６８を２２年ぶりに塗り替えた。昨夏の世界選手権ではオープンウォーター（ＯＷＳ）３キロノックアウトで金メダルを獲得。二刀流スイマーが最古の日本記録を打ち破る快挙を達成した。男子１５０