◆オープン戦広島５―５ソフトバンク（２２日・マツダスタジアム）ソフトバンクは１点リードの９回裏２死から二塁・野村勇が一塁悪送球。２死一塁では、秋山翔吾の右前打を右翼・笹川吉康が後逸し、同点の一塁走者の生還を許した。雨が降る中でのプレーだったが、慌てる必要のない状況だっただけに、首脳陣は試合後に厳しい判断を下した。途中出場で８回には中前同点打を放っていた２３歳の笹川は、試合前まで開幕１軍が決定し