俳優の大泉洋、松田龍平が２２日、都内で人気映画シリーズ９年ぶりの新作「ＢＹＥＢＹＥＬＯＶＥ探偵はＢＡＲにいる」（白石和彌監督、１２月２５日公開）の製作発表会見に出席した。映画「探偵はＢＡＲにいる」シリーズの第４弾。昭和レトロの雰囲気が漂う幻想的な北海道・赤平炭鉱の跡地でアクションシーンの撮影を行い、大泉は「トム・クルーズが見たら、（喜んで）キャッキャ言うと思いますよ」と現場の様子を紹介。