◇バレーボール◆Ｖリーグ男子 北海道イエロースターズ ３―１埼玉アザレア（２２日・北ガスアリーナ４６）ＳＶリーグの大河正明チェアマン（６７）が、北海道イエロースターズ（ＹＳ）の来季昇格に太鼓判を押した。北ガスアリーナ４６で行われた埼玉とのリーグ最終戦に来場。会見の席上で、東地区を２年連続で制した北海道ＹＳに対し「来季はＳＶ昇格が見込まれる。歴史のあるビッグクラブと戦っていく中で、旋風を巻き起こし