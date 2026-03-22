防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」決勝戦が行われ、深谷知広（36＝静岡・96期）が最終バック6番手から捲り優勝。賞金3090万円を獲得した。G2制覇は23年9月の青森共同通信社杯以来、5度目（G1Vは通算2回）となった。3年連続、過去6年で5度目のウィナーズカップ決勝進出。昨年は地元の伊東でVを逃した深谷が強烈捲りで大会初制覇を決めた。23年9月の青森共同通信社杯以来となるビッグレース優勝。最終日は今節初めて開