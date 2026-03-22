3月20日に公開となる映画『君が最後に遺した歌』で音楽プロデューサーを務める亀田誠治にインタビューを行った。本作は『今夜、世界からこの恋が消えても』の一条岬（原作）、三木孝浩（監督）、亀田ら“セカコイ”チームが再集結し、主演に道枝駿佑（なにわ男子）、ヒロインに生見愛瑠を迎えた儚くも温かいラブストーリー。【動画】生見愛瑠のギター演奏にも注目！Ayane「Wings」ミュージックビデオ■10年という時間の変化や人