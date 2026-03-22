イランメディアは、核関連施設が攻撃を受けたと報じました。報復としてイランはイスラエルの核関連施設への攻撃を行ったとしています。イランメディアは21日、中部ナタンズのウラン濃縮施設が攻撃を受けたと報じました。IAEA＝国際原子力機関は、放射線レベルの上昇は報告されていないとしています。イスラエルメディアは、イスラエル軍は関与を否定していて、「アメリカによるものとみられる」と伝えています。これに対し、イラン