Sunトピ！は福山さんです。開花から3日。東京の標本木は少しずつ、咲き進んでいました。桜の標本木といえば“ソメイヨシノ”ですが、その発祥の地に行ってきました。福山佳那 気象予報士「ソメイヨシノ発祥の地といわれるこちらには、染井吉野桜記念公園があります」“ソメイヨシノ”って地名だったんですね。そうなんです！現在の東京・豊島区には、かつて染井という地域があり、多くの植木職人が住んでいました。その植木職