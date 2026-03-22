4月4日よりTOKYO MXほかで連続2クールにて放送されるテレビアニメ『黄泉のツガイ』（毎週土曜後11：30）のガブリエルをはじめとする数多くのツガイ役を、村瀬歩が担当することが発表された。あわせて、放送・配信情報の詳細、4月9日より毎週木曜にポッドキャスト『ツガイガタリ』が配信されることが解禁された。【画像】作画いい！『黄泉のツガイ』PV場面カット本作のレギュラーポッドキャスト番組『ツガイガタリ』は、スマ