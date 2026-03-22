◇オープン戦巨人2―6楽天（2026年3月22日東京D）巨人・阿部慎之助監督（47）が22日、オープン戦最終戦後に取材に応じ、6回から3番手で登板し4回1安打無失点と好投した新加入のブライアン・マタ投手（26）の今後に言及した。4点を追う6回からマウンドに上がったマタは、直近2戦で9失点していた姿とば別人のような好投を見せ4イニングを56球1安打6奪三振。試合後、阿部監督は「外国人の枠があるんでね…そこはもう本人も