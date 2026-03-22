「選抜高校野球・１回戦、山梨学院５−３長崎日大」（２２日、甲子園球場）大会本部は試合後、投手交代について公認野球規則適用の誤りがあったと発表し、謝罪した。七回の長崎日大の攻撃で、先頭打者に対して２ボールとなったところで山梨学院が投手交代を申告。「公認野球規則５．１０（ｉ）は、既に出場している投手について『そのイニングの第１打者がアウトになるか一塁に達するまで、投球の義務がある』と定めています