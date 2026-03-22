寝起きのチワワさんの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で150万9000回再生を突破し、「なんだそのおてては！！」「すごく可愛いいいい」「こんな動き初めて見たw」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：朝、布団の中で寝ていた小型犬→『おはよう』と布団をめくると…人間の子どものような『寝起き』】 朝、布団をめくってみると… TikTokアカウント「mzk20240602」の投稿主さん