プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドのアカデミー出身で、19-20シーズンにはリーグ戦で10ゴールと二桁得点を記録したメイソン・グリーンウッド。その後リーグ1のマルセイユに移籍しており、今季はすでにリーグ15ゴールとその得点力は錆びついていない。『THE Sun』によると、グリーンウッドは2024年から在籍しているマルセイユの退団とセリエAへの移籍を希望しているようだ。すでにユヴェントスが関心を示しており、初の