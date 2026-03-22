フランクフルトではゴールを量産する大活躍を見せたものの、その後移籍したレアル・マドリード、フィオレンティーナ、ミランでは思うような結果を残せなかったセルビア代表FWルカ・ヨビッチ。特にレアルではほとんどチームに貢献できず、厳しい批判を浴びた。レアルの歴史に残る大失敗補強とも言われるが、そんなヨビッチは現在どこにいるのか。ヨビッチは昨夏にミランを離れ、ギリシャの名門AEKアテネへ移籍。実はそこで見事な結