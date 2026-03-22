23日に開催が予定されているカラバオカップ決勝。会場はウェンブリー・スタジアムで、アーセナルとマンチェスター・シティが激突する。近年、各タイトルを争っているチーム同士の対戦であり、今季のリーグ前半戦では1-1のドローに終わっている。この一戦で注目すべきは、アーセナルDFガブリエウ・マガリャンイスとシティFWアーリング・ハーランドのボックス内の戦いだろう。ともに190cm台と長身で、地上戦・空中戦ともに大迫力のバ