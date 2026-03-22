運転士だけじゃない？ 団子鼻の「密室」に入っていた人たち1964（昭和39）年の東海道新幹線開業とともにデビューした0系新幹線は、車両前面の「団子鼻」と呼ばれたデザインで知られます。運転室はその鼻の上の高い位置にありました。では、あの「鼻のなか」は、どうなっていたのでしょうか。 【画像】「団子鼻」のなかはこうなっていた！こう使われていた！（マンガで読む）あの丸い鼻の内部は決して単なる空洞ではなく故障時