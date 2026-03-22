藤沢のリスペクトを示した一投が話題を呼んでいる(C)産経新聞社リスペクト溢れる光景が話題だ。現地時間3月21日、世界女子カーリング選手権の準決勝がカナダ・カルガリーで行われ、日本代表のロコ・ソラーレは、カナダ代表に3-11と完敗。2016年大会以来、10年ぶりの決勝進出とはならなかったが、この一戦では、彼女たちの清々しい姿勢に感動が広がっている。【動画】「素晴らしいスポーツマンシップ」「一流の振る舞いだ」と賛