◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）大会本部は試合後、山梨学院の投手交代において、公認野球規則適用の誤りがあったと発表した。７回の長崎日大の攻撃。先頭打者に対して、カウント２ボールとなったところで、山梨学院が投手交代を求めた。球審は交代を認めたが、公認野球規則５・１０（ｉ）に定められている「すでに試合に出ている投手はイニングの第１打者がアウトになるか、一塁に達す