◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節鹿島２―１千葉（２２日・メルスタ）鹿島は千葉に２―１で競り勝ち、７連勝を飾った。ピリッとしない内容が続き、１―１で終盤を迎えたが、後半３９分にＤＦ植田直通が決勝点を奪った。＊＊＊ＦＷ鈴木優磨は「監督が試合後に言っていたが、本当にその通りだなと。見に来てくれているお客さんが楽しめたか…はっきり言って、つまらなかったかなというのが個人的な感想」と振り