◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第８節浦和１―２町田（２２日・埼玉スタジアム）浦和はホームで町田に１―２で敗れた。前節の柏戦でのＰＫ負けを含めて３連敗となり、マチェイ・スコルジャ監督は「非常に難しい１週間になった」としつつ「この３試合を振り返ると、東京Ｖ戦はあまりいいゲームではなかった。しかし、柏戦も、本日も、選手たちがベストを尽くして非常にいいゲームをしてくれた」と話した。前半２６分、町田