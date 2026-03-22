◆センバツ第４日▽１回戦山梨学院５―３長崎日大（２２日・甲子園）昨秋の関東王者の山梨学院が、最速１５２キロの投打二刀流・菰田陽生主将（３年）の先制弾など初回５点の猛攻で長崎日大を振り切り、２３年春以来の頂点へ向けて白星発進した。菰田は「２番・一塁」で先発。５回の守備で走者と接触した際に左手を痛めるアクシデントで、６回からはベンチに。主将として声でチームを盛り上げた。まさかのアクシデントだっ