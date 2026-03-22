明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が21日と22日に行われた。EASTの首位に立つ鹿島アントラーズは、内容は決して良くなかったが最下位ジェフユナイテッド千葉に競り勝って7連勝。鹿島を追いかけるFC町田ゼルビアと浦和レッズの上位直接対決は町田が2−1で制した。1試合未消化の町田は鹿島との勝ち点差「7」をキープした一方、浦和は勝ち点差「11」に広がり、逆転でのEAST制覇に黄色信号が灯っている。『MUFGス