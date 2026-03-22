◆第７４回阪神大賞典・Ｇ２（３月２２日、阪神競馬場・芝３０００メートル＝１着馬に天皇賞・春の優先出走権、良）武豊騎手＝栗東・フリー＝はアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）で制し、歴代最多更新の９勝目を達成した。２位で５勝の岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝に４勝差をつけ、独走となっている。これまで１９９１、９２年にはメジロマックイーンで連覇。９６年ナリタブライアン、９９年スペシ