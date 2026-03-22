昨季まで巨人2軍監督を務めていた桑田真澄氏（57）が、22日放送の読売テレビ「球界レジェンド大激論！プロ野球開幕直前！そこまで言って委員会npb」（後3・00）に出演し、将来の監督就任について語った。球界のご意見番たちが多数出場する日本プロ野球の開幕前特番。歴史から名将のエピソードを語ったり、ピッチクロックなどの新ルールについて激論を交わした。また番組では、各チームのキャンプを見学に来たガチ勢のファン