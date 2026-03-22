明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第8節が22日に行われ、浦和レッズとFC町田ゼルビアが対戦した。首位鹿島アントラーズを追いかける4位浦和と3位町田の直接対決。序盤は浦和ペースだったが、次第に町田が持ち直すと、先制に成功したのはアウェイチームだった。26分、ペナルティエリア手前から中山雄太がクロスを送ると、ペナルティエリア右で合わせたのは望月ヘンリー海輝。シュートはクロスバーにも当たってゴール