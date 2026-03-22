好きな言葉は定時退社。嫌いな事は無駄な会議。ブラック企業「にゃんこフーズ」で働く、ズボラでふまじめな会社員猫のぬんちゃん。ワンマン社長と時代錯誤な上司のもとで、理不尽と矛盾だらけの会社に“ぬっふり”と立ち向かう猫社員たちの物語。言いたくても言えない会社への不満をあなたの代わりに叫びます。社長「社内交流を深めるゾ!!」強制参加の飲み会で思うこと／ふまじめ会社員ぬんちゃん■サボっている？