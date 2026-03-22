防府競輪ＧII「第１０回ウィナーズカップ」は２２日、最終日を行った。決勝は深谷知広（３６＝静岡）がまくりを決め、２０２３年９月青森の共同通信社杯以来となるビッグレース優勝を手にした。ヤンググランプリ、東西王座戦、サマーナイトフェスティバル、共同通信社杯競輪に続いてＧII・５大会制覇となった。表彰式を終えると、南関の仲間たちが待っていた。「胴上げ！」。歓喜をともにし、また決意を新たにする。「南関をし