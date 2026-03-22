メ～テレ（名古屋テレビ） 気候変動による雪不足のなか、雪山の持続可能性を考えるイベントが岐阜県郡上市で開かれました。 「大雪郡上2026」は20日から3日間に渡り郡上市内3つのスキー場で開かれ、スキー場の運営会社らが主催しました。 22日は郡上市高鷲町の「高鷲スノーパーク」で、市内のアウトドア事業者の団体や環境保護団体のメンバーらが参加し座談会を行いました。 気候変