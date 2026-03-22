ボーイズグループBTSのVが、光化門(クァンファムン)でのカムバック公演を終えた直後、ニューアルバムに対する真摯な想いをファンに伝えた。3月21日夜、Vはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じてライブ配信を行い、ファンとの交流を楽しんだ。【注目】Vの海外ファン、“太っ腹”カムバック支援が話題これに先立ち、BTSは光化門広場一帯で、5枚目のフルアルバムの発売を記念したカムバックショー『BTS THE COMEBACK