みんなが楽しい飲み会にするためには、多少はまわりにあわせることも必要。今回は、意図せず嫌われないために知っておきたい「このコないわ〜と思われるNG仕草」を3つご紹介します。いくら頑張って盛り上げても、ひとつNGがあるだけで一気に評価がガタ落ちしちゃうから注意して！このコないわ〜と思われるNG仕草ひとつNGがあるだけで一気に評価はガタ落ち。意図せず嫌われないよう、ここではみんなのNG行動を集めてみました。Point