乃木坂46元メンバーで「さゆりんご」の愛称で親しまれるタレントの松村沙友理（33）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。視聴者からの妊娠・出産への質問に答える中で、妊娠中に第1子の胎動があまりなく、不安だったことを明かした。「妊娠中に“これ誰も教えてくれなかった”って思ったことはありますか?」という質問に、「自分の想像と違ったなと思ったのは、あんまり胎動がなかったんですよ」と回答。「それが心配で何