タレントの辻希美（38）が22日、自身のブログ、インスタグラムで、次男・昊空（そら）さんの13歳の誕生日をお祝いしたことを報告した。夫の俳優・杉浦太陽と昊空さんを囲む3ショットや友達を招いてのお誕生日会の様子を投稿。「昨日はソラの13歳のお誕生日でしたそらのお友達が来てくれて一緒にお祝いしたよ」と伝え、「賑やかなbirthdayになりました」と振り返った。ブログでは「せいの友達も来て賑やかなお誕生日を過ご