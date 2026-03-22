King＆Princeの永瀬廉（27）が21日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。出身地やかつて住んだ土地について語った。永瀬は関西弁で関西人のイメージが強いと言われると「でも僕生まれは東京なので。出身ではないんですよ」と意外な事実を打ち明けた。この日はVTRで大阪を訪れたが、住んでいたのは「（幼稚園の）年中から小2と、小6から高1」と永瀬。間が飛んでいると言われると「僕転勤族な