韓国発ビューティーブランドLANEIGEから、人気の夜用リップマスクに春夏限定フレーバーが登場♡寝ている間に唇を集中ケアし、翌朝ぷるんとした理想の唇へ導くアイテムに、爽やかな「レモンソルベ」が仲間入りします。乾燥が気になる季節にこそ取り入れたい、ナイトルーティンの新定番に注目です。 爽やかレモンで贅沢ケア 春夏限定「リップスリーピングマスク レモンソルベ」は、み