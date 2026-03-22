「卓球天使」の愛称を持ち、芸能活動と掛け持ちしてきた卓球選手の菊池日菜（22）が22日、自身のインスタグラムを更新。卒業式での自身の思いを語った。菊池は「支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と周囲に感謝。東京女子体大の卓球部に所属しながら、3年生から芸能活動を並行して行うなど、多忙な生活を送ってきたが、様々な出会いを振り返り「私にとってかけがえのない大切な財産」とつづった。その