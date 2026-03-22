青森県八戸市から福島県相馬市までの沿岸部を結ぶ長距離自然歩道「みちのく潮風トレイル」には、雄大な自然の魅力だけでなく、東日本大震災の被災地としての教訓と人々の心を癒やす共感も得られる。故郷、家族に思いをはせるハイカーの姿を追った。（東北総局小山太一、藤本菜央）「震災で傷ついた東北の復興を自分の目で確かめたい」。そんな思いから、東京都江戸川区に住む非常勤公務員、藤代尚子さん（５２）は２０１４年