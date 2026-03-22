巨人と広島でプレーし、昨季限りで現役を引退した長野久義氏（41＝巨人編成本部参与）が22日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「SGCpresents長野久義ElDorado〜新・黄金時代〜」（日曜前8・00）に出演。自身の引退試合として14日に開催された日本ハムとのオープン戦（東京D）について振り返った。15日の前回放送は引退試合前の収録だったため、この日が引退試合後の収録分としては初のオンエア。2月末から米国、