【ニューヨーク＝平沢祐】巨人や米大リーグのヤンキースで活躍した松井秀喜さんが２１日、ニューヨーク州で開いた野球教室後に取材に応じ、今季メジャーに挑戦する岡本（ブルージェイズ）や村上（ホワイトソックス）へ「彼らは実績もある。自分で何でもできる選手たちだと思っている」とエールを送った。巨人の後輩にあたる岡本はやはり気になるといい、「守備が元々うまい。（ヤンキースと同じ）ア・リーグ東地区なので、（情