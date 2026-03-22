中国メディアの人民日報によると、広東省広州市の公安局は21日、張維平（ジャン・ウェイピン）らによる子どもの誘拐・売り飛ばし事件の重要な容疑者である「梅姨」こと謝（シエ）が逮捕されたことを明らかにした。2003年9月から05年12月にかけて広州市増城区などで複数の子どもが誘拐されたことを受け、公安部と広東省公安庁は同事件を「督弁案件」として省・市・区三級の公安機関による合同捜査班を設置して捜査を進め、16年に主