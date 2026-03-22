ヒルトングランドバケーションズ（以下：HGV）の京都初となるタイムシェアリゾート“トラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブ”が、3月18日（水）から、京都・京都市にオープンした。【写真】和モダンな空間がステキ！リゾート内の様子■国内3軒目のリゾート今回オープンしたトラディモ京都五条・ヒルトングランドバケーションズクラブは、世界遺産や祇園、錦市場に近い烏丸五条エリアに位置し、観光＆ビ