静岡市の山間部で起きた土砂崩れは、3月22日も土などを取り除く作業が行われ、宿泊客4人が迂回路を通って自力で下山しました。 【動画】宿泊客4人が迂回路通り自力で下山 あすにも土砂撤去完了へ 静岡市山間部の土砂崩れで約80人が孤立 ＜神谷修二カメラマン＞ 「午前10時です。土砂崩れのあった現場付近です。重機による土砂の撤去作業が懸命に行われています」 土砂崩れが起きた静岡市葵区田代の県道南アルプス公園線では