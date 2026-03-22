東富士演習場での国道をまたぐ射撃訓練の実施をめぐり、静岡県御殿場市で国や地元自治体などによる会議が3月21日、行われました。 【動画】東富士演習場で国道またぐ「HIMARS」射撃訓練 年に数回実施意向に地元反発「大変遺憾…信頼関係揺るがしかねない」 御殿場市で開かれた「東富士演習場使用協定運用委員会拡大会議」には、防衛大臣政務官や地元の市長などが出席しました。テーマは、道路を封鎖し、国道469号をまたい