サッカーJ1清水エスパルスと静岡県警が安心・安全な街づくりに向けて、連携協定を結びました。 【動画】エスパルスの“影響力”生かせ！ 静岡県警が安全・安心な街づくりに向けた連携協定結ぶ 選手出演の動画撮影も 県警がエスパルスと結んだのは、相互に協力して広報活動を行う協定です。安心・安全な静岡県の実現を目指す取り組みで、選手が交通安全や防犯を呼び掛ける動画の撮影を行いました。 静岡県警の久田誠本部長