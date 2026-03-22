静岡県伊東市の商店街に新たな複合施設がオープンし、多くの人で賑わっています。 【動画】「伊東が全部すばらしいところと知られたらうれしい」駅近商店街の空き店舗に複合施設オープン＝静岡・伊東市 伊東駅から歩いて5分の「キネマ通り商店街」にオープンしたのは、「伊東温泉湯けむり市場」です。多くの人に伊東の食の魅力を楽しんでもらおうと、20年前から、空き店舗となっていた場所にオープンし