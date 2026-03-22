3月22日午後5時56分ごろ、東京都、千葉県、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は房総半島南方沖で、震源の深さは約80km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。【各地の震度詳細】 ■震度1 □東京都 伊豆大島町 新島村 三宅村 □千葉県 館山市 □静岡県 東伊豆町 気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお