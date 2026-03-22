俳優の佐々木希さんが3月19日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカットしたことを報告し、反響を呼んでいます。 【写真を見る】【 佐々木希 】 「最近、髪切ったんです」最新ヘアカット姿を披露「シャンプーが楽」爽やかな笑顔に絶賛の声投稿では「最近、髪切ったんですシャンプーが楽まるちゃんいつもありがとう」と綴り、担当ヘアスタイリストへの感謝を伝えました。 公開された写真には、肩にかかる長さに