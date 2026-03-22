発電機につながる部品の破損により発電と送電を停止している柏崎刈羽原発6号機について東京電力は22日送電を再開しました。柏崎刈羽原発6号機は発電機から電気がわずかに漏れていることを示す警報が作動し東京電力は発電と送電を停止、その後の調査で部品の破損が原因とわかり、21日までに部品の取り替えを完了していました。東京電力によりますと22日午前10時半に原子炉のタービンを再起動し、午後2時に送電を開始しました