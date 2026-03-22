春のセンバツ高校野球で23日に初戦を迎える帝京長岡ナイン。22日は実戦を想定した練習に汗を流しました。22日の練習の冒頭の1時間は初戦の対戦相手・東北高校を想定した内容のため非公開に。その後、公開されたバッティング練習は実戦を想定して行いました。試合の鍵を握るエースの工藤も順調に調整が進んでいるようです。【帝京長岡工藤壱朗投手】「だいぶいい球がいっているのでそこをあとは試合で出すだけかなと思って